È un pareggio amaro quello del Milan contro l' Udinese . Un risultato che tanto ha fatto arrabbiare i rossoneri per il sospetto tocco con il braccio di Udogie in occasione del gol friulano. A fine partita è arrivato lo sfogo non solo di Stefano Pioli, ma anche di Paolo Maldini : "Il Var dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta - spiega il direttore dell'area tecnica del Milan - È un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio". Il dirigente rossonero, inoltre, si è soffermato sulle designazioni arbitrali: "Il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro . Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo".

"I nostri difetti sono venuti fuori"

Rabbia per le decisioni arbitrali, delusione per la prestazione. Maldini analizza il match partendo dagli errori della sua squadra che, per l'ennesima volta, ha perso punti da situazione di vantaggio: "Non siamo perfetti, così come non lo sono le altre visto che siamo ancora primi - ammette - I nostri difetti sono venuti fuori, siamo poco brillanti. Sia oggi che a Salerno siamo andati in vantaggio, che è la cosa più difficile, ma poi ci siamo fatti rimontare. La testa comanda tutto il corpo, ma la brillantezza non è solo una questione di testa. Lo stesso discorso che ho fatto per l'arbitro lo posso fare per i giocatori che per la prima volta stanno lottando per vincere qualcosa. Con l'esperienza si imparano a gestire queste cose".