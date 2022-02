Stefano Pioli non ci sta. L'allenatore del Milan è molto arrabbiato dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese. Il gol della formazione friulana, infatti, è nato da un sospetto tocco con il braccio di Udogie: "È fallo di mano evidente, Udogie segna con il braccio - spiega Pioli - Questo è un grave errore che ha deciso il risultato finale. Non abbiamo fatto una prestazione eccezionale, ma questo gol era da annullare. Poi non si possono giocare solo 45 minuti di gioco effettivi: troppe pause, la responsabilità è di chi dirige la gara". Pioli punta il dito contro l'arbitro, ma anche contro il Var e lancia una proposta: "Ci sta che l'arbitro non abbia visto, ma lo stesso non vale per il Var. Il Var c'è per evitare questi errori. Non va bene, siamo stati penalizzati più di una volta. Gli episodi sfavorevoli iniziano a essere tanti. Io tornerei alle coppie arbitrali. Tutti gli arbitri conoscono benissimo il regolamento, ma tutti lo interpretano diversamente. Io farei delle coppie fisse arbitro-Var in modo che ci sia più uniformità e affiatamento tra di loro. Il Var è stato inserito per evitare gli errori evidenti degli arbitri, oggi doveva intervenire".