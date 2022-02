Gli infortuni non danno tregua a Massimiliano Allegri. Nella stagione caratterizzata dalla perdita di Federico Chiesa, il mese di febbraio ha visto aumentare il numero di bianconeri che saranno fuori uso per diverse settimane, come nel caso di McKennie, o mesi (Kaio Jorge). Dybala e Alex Sandro, invece, sono alle prese con problemi muscolari. A Empoli, nella trasferta del Castellani, Allegri è stato costretto al cambio dopo 37 minuti per un problema accusato da Zakaria. Il centrocampista svizzero ha lasciato il campo toccandosi la zona inguinale e nel corso della partita sono arrivate conferme sul fatto che il suo infortunio riguardi la regione adduttoria. Saranno necessari esami specifici per avere un'idea sui tempi di recupero.