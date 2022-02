Mazzarri: "Squadra vera, società mi ha seguito"

L'allenatore rossoblù non nasconde la soddisfazione dopo il successo in trasferta sul Torino: "I ragazzi sono eccezionali, abbiamo giocato un ottimo calcio e non era facile contro i granata". Sulla svolta nel 2022: "A gennaio sono arrivati gli acquisti giusti, la società ha seguito le mie richieste. Non possiamo però distrarci visto che abbiamo buttato via l'intero girone d'andata"

Un successo preziosissimo quello ottenuto dal Cagliari di Walter Mazzarri in trasferta contro il Torino per 2-1. Rossoblù che salgono a quota 27 punti, confermando l’ottimo momento di forma che li vede al secondo posto assoluto con 15 punti nella classifica relativa solo al 2022: "I ragazzi sono eccezionali, giocano l’uno per l’altro, il gruppo è unito. Siamo una squadra vera che lotta, corre e ascolta il suo allenatore. Abbiamo anche giocato un bel calcio e non era facile farlo a Torino, dove squadre più blasonate di noi non sono riuscite a farlo", ha affermato l’allenatore del Cagliari nel post partita. Mazzarri ha poi aggiunto: "Il segreto? Il merito è tutto dei ragazzi: lottano, si allenano bene, mi seguono. Io ho messo solo un po’ di esperienza. A gennaio poi abbiamo trovato gli acquisti giusti oltre a far esordire tanti giovani, farlo prima non era facile vista la presenza di tanti senatori. Con la società sono state fatte delle scelte coraggiose e siamo stati ripagati. Col presidente, col ds, abbiamo avuto la stessa linea di pensiero: io ho dato delle indicazioni e loro mi hanno seguito".