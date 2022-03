Ricerca sul cancro: statue Juve e Toro all’asta

Sport e arte insieme per battere il cancro. Dopo l’iniziativa nel corso dell’ultimo derby di Torino, due statuette in edizione speciale dell’artista Nicola Russo ispirate ai torèt, storiche fontanelle di Torino, sono in vendita sulla piattaforma Charity Stars. Per dieci giorni chiunque potrà fare la propria offerta per aggiudicarsi le opere autografate dai giocatori delle due squadre: il ricavato andrà alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro