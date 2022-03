Figc: archiviata indagine sulle parole di Commisso

La Procura federale della Figc a metà gennaio aveva aperto un'inchiesta sulle dichiarazioni del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso , rilasciate al Financial Times. Nell'intervista, l'imprenditore italostatunitense aveva usato parole forti sulla questione delle plusvalenze della Juventus e su altri patron di club di Serie A. Oggi, la stessa Figc ha pubblicato un documento in cui, si legge, " le indagini relative alla pratica in oggetto sono concluse e che, allo stato, non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare . Pertanto, con provvedimento a parte e previa condivisione dello stesso da parte della Procura Generale dello Sport, è stata disposta l'archiviazione del procedimento ".

Le complete dichiarazioni finite sotto l'indagine della Procura Federale

L'intervista di Rocco Commisso al Financial Times era stata pubblicata dal quotidiano britannico il 13 gennaio scorso. Le parole del patron viola che erano finite sotto indagine - in quanto potenzialmente lesive nei confronti di altri tesserati - erano quelle relative al caso plusvalenze della Juventus. Questa la frase in questione: "La Juventus è quotata alla Borsa di Milano. Dopo l'indagine della Covisoc il prezzo delle azioni del club è sceso di circa un terzo in quei giorni. Se fosse capitato a una società quotata negli States, gli azionisti, dopo aver subito le perdite, avrebbero dovuto fare causa a quei bast***i, scusate il linguaggio". Poi ancora, sugli altri patron di Serie A, Commisso aveva detto: "Ci sono anche gelosie, è vero. Perché, chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri". E infine, sul Franchi: "La cosa più 'schifosa' che sia mai stata inventata. Che storia ha? Hanno vinto due campionati in 90 anni. La burocrazia mi sta facendo impazzire".