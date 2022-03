Battendo anche il Napoli, il Milan si conferma "specialista" in scontri diretti. Considerando gli incroci tra le prime 7 squadre in classifica, i rossoneri hanno fin qui ottenuto 21 punti sui 30 a disposizione, perdendo una sola volta e dando il meglio in trasferta. Adesso alla squadra di Pioli ne mancano ancora due, di cui uno alla penultima giornata