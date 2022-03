Si complica la trasferta di Torino per Simone Inzaghi: è molto difficile che domenica sera l'Inter possa affrontare i granata con Stefan De Vrij in campo. Il difensore olandese, costretto a saltare il secondo tempo ad Anfield per un problema al polpaccio sinistro, verrà rivalutato nei prossimi giorni. E' quanto rende noto il club nerazzurro, che ha pubblicato l'esito degli esami clinici e strumentali sostenuti dal giocatore presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: "Per il difensore olandese distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".