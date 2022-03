Ottime notizie per Pioli, a tre giorni dal match contro l'Empoli: per Romagnoli e Giroud lavoro personalizzato, entrambi sono in netto miglioramento, recuperabili per il match contro i toscani. Personalizzato anche per Ibra: sostanzialmente è guarito, potrebbe unirsi al gruppo già domani

Aggiornamenti sul fronte rossonero in vista della sfida della 29^ giornata, in programma sabato alle 20.45 contro l'Empoli: per Romagnoli e Giroud (autore del gol che domenica ha steso il Napoli nella sfida scudetto del Maradona) personalizzato sul campo, entrambi sono in netto miglioramento. Buoni ritmi di lavoro sia per il difensore sia per l'attaccante di Pioli, sembrano recuperabili per il match contro i toscani. Aggiornamenti anche su Ibrahimovic: lo svedese prosegue nel lavoro personalizzato, ma sostanzialmente è ormai guarito ed è probabile che già domani si riesca a unire al gruppo.