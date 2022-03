Il capitano della Roma, già debilitato durante la partita contro il Vitesse, non si è allenato nella giornata di venerdì a causa della febbre alta provocata da una tonsillite: è in cura con antibiotici ma la sua presenza nel derby contro la Lazio (domenica 20 marzo, ore 18) è in forte dubbio

Lorenzo Pellegrini è in forte dubbio per il derby di Roma , in calendario domenica 20 marzo alle 18 per la 30^ giornata di campionato. Il capitano della Roma non si è allenato nella giornata di venerdì a causa della febbre alta provocata dalla tonsillite . Già nella partita di ritorno degli ottavi di Conference League contro il Vitesse , giocata all'Olimpico e terminata 1-1, Pellegrini era sceso in campo ma non era al meglio della condizione: è curato con antibiotici ma la sua presenza nel derby contro la Lazio è a rischio.

I numeri di Pellegrini in stagione

Una cattiva notizia per Mourinho, che rischia di perdere uno dei suoi giocatori più rappresentativi in una partita chiave, per storia e momento della stagione. Sin qui Pellegrini ha assicurato alla Roma 10 gol e 5 assist tra Serie A, Conference League e Coppa Italia: il tutto in 28 presenze complessive. In stagione il numero 7 giallorosso era già stato costretto a fermarsi prima a novembre per un'infiammazione al ginocchio e poi a dicembre per un infortunio alla coscia, problema che lo aveva costretto a saltare sette partite di fila tra campionato e coppa. I due giorni che portano al derby saranno fondamentali per valutare il suo recupero.