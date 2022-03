Grande partita del centrocampista uruguaiano, che segna e poi dimostra tutta la sua garra togliendosi da solo un dente traballante dopo un contrasto. Alla fine esulta anche su Instagram (con una finestrella nel sorriso), "Un punto in più, un dente in meno"

La foto su Instagram

E ci ha pensato davvero lui, togliendosi da solo il dente. Troppo accesa la sfida con l'Inter, in bilico fino alla fine con due clamorose chance intorno al 90' e nel recupero sia da una parte (Sanchez) sia dall'altra (Ikoné). In pieno stile garra uruguaiana insomma. Torreira - che ha trovato il gol in due presenze di fila per la prima volta nei cinque grandi campionati europei e ha eguagliato il suo miglior rendimento dal punto di vista realizzativo in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei, quattro reti come nel 2017/18 con la Sampdoria - ha anche mostrato il proprio trofeo su Instagram. Sorriso e "finestra" sul volto: "Più un punto, meno un dente".