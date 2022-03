Una Ferrari strepitosa al Sakhir: Leclerc conquista la prima pole del 2022. Secondo Verstappen e terza l’altra Rossa di Sainz. Sorprende Magnussen: arrivato in extremis per sostituire Mazepin, è arrivato al Q3 per chiudere all’ottavo posto con la Haas motorizzata Ferrari. Domenica Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it . IL RACCONTO