Tammy Abraham sta vivendo un grande momento ma un fastidio muscolare gli impedirà di rispondere alla convocazione della nazionale inglese. L'attaccante ex Chelsea nelle ultime settimane soffriva di una lombalgia (dolore alla parte bassa della schiena: la lombare) che si è acutizzata negli ultimi minuti del derby di domenica. Al termine del match, gli staff medici di Roma e Inghilterra si sono confrontati e di comune accordo hanno deciso di lasciare Abraham a Roma per proseguire le cure . Niente convocazione in nazionale per l'attaccante, che salterà così le partite amichevoli contro Svizzera e Costa d'Avorio, in programma sabato 26 e martedì 29 marzo. Al suo posto, Southgate ha chiamato l'attaccante dell'Aston Villa, Ollie Watkins.

I numeri di Abraham con la Roma

Arrivato in estate dal Chelsea per 40 milioni più bonus, Abraham ha avuto qualche difficoltà iniziale ma una volta ambientatosi nella Capitale e una volta assorbiti gli schemi e le richieste di Mourinho, ha messo in mostra tutto il suo grande talento: l'attaccante classe 1997 ha segnato 23 gol in 40 partite con la maglia della Roma, superando due ex star del calcio giallorosso come Batistuta e Montella, che alla loro prima stagione nel club segnarono 21 gol. Durante la pausa riservata agli impegni delle nazionali, Abraham resterà a Roma per curare la lombalgia: la squadra di Mourinho ha bisogno dei suoi gol per il rush finale.