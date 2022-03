1/18 ©Ansa

I NUMERI DI ABRAHAM - Tredici gol in campionato con quello segnato all'Atalanta. Venti in stagione al suo primo anno italiano. L'inglese è il giocatore che ha segnato più gol (7) nel 2022 in Serie A. E soltanto Nkunku (10), Mbappé e Lewandowski (entrambi 9) hanno fatto meglio di lui (8) nel 2022 nei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni.



E vanta un primato come sblocca partita: ecco la classifica di chi segna di più sullo 0-0 in Serie A.





POI DICE: "AMO QUESTA SQUADRA E QUESTI TIFOSI"