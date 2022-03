Gran Galà AIC, Lukaku eletto calciatore dell'anno

Un Gran Galà AIC a tinte nerazzurre. Oltre all’ Inter premiata come miglior squadra dell’anno, anche Lukaku e Conte hanno potuto festeggiare il titolo rispettivamente di miglior giocatore e miglior allenatore della stagione 2020/2021, assegnati dall 'Associazione Italiana Calciatori. 24 gol e 10 assist in 36 presenze in Serie A per l’attaccante belga: un rendimento impeccabile che ha riportato a Milano lo scudetto. Nella Top 11, oltre all’attuale attaccante del Chelsea, sono presenti altri quattro interisti, ovvero il blocco difensivo formato da Hakimi, De Vrij e Bastoni , con l’aggiunta di Barella . Insieme a loro i vari Cristiano Ronaldo, Chiesa, Muriel e Kessiè. Tra i pali spicca Gigio Donnarumma.

Daniele Orsato è stato premiato come miglior arbitro, mentre il miglior giovane della Serie B è Samuele Ricci , protagonista della promozione con l’Empoli. Il premio di gol più bello della stagione è stato invece consegnato a Mattia Zaccagni per la rovesciata in Verona-Spezia del 3 gennaio 2021. Lo stesso premio, per il campionato femminile, è andato a Barbara Bonansea per la rete siglata in Juventus-Empoli del 20 agosto 2020. Come miglior giocatrice dello scorso anno è stata votata l’attaccante della Juventus Women, Cristiana Girelli .

Lukaku: "Ronaldo nella top 3 della storia, un onore essere davanti a lui"

Romelu Lukaku ha commentato così il riconoscimento ricevuto: "Giocare in Serie A è stato un sogno che avevo sin da piccolo e ho fatto tutto il necessario per vincere anche in Italia. Ritrovarsi davanti a Cristiano Ronaldo è qualcosa che non accade spesso anche perché per me lui è nella top 3 dei migliori giocatori della storia del calcio, un giocatore che mi ha veramente portato anche a un altro livello. Questo premio mi dà una grande fiducia per il futuro. È veramente un onore essere stato votato miglior giocatore in assoluto ed essere entrato nella Top 11 dell’anno scorso della Serie A. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno votato per me e in particolare i miei compagni perché penso che senza la squadra non avrei potuto farcela. Abbiamo vinto insieme, l’allenatore è stato sempre accanto a noi, così come la società e i tifosi".