Serenità e spensieratezza accompagnano il Milan in queste settimane, sull'onda dell'entusiasmo per il primo posto in classifica. Complice la pausa per le nazionali, una delegazione rossonera è volata a Dubai per una serie di iniziative dedicate ai tifosi del Milan a Expo 2020 Dubai. Presenti Stefano Pioli insieme a Paolo Maldini, Fikayo Tomori e Brahim Diaz. Non solo eventi ufficiali, ma anche momenti di libertà. Come una cena, dove a un certo punto è stato intonato il tormentone "Pioli is on fire", nato sulle note di "Freed From Desire" di Gala. Brahim Diaz si scatena, ma anche lo stesso allenatore canta il coro, immortalando il momento con il proprio telefonino.