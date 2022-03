La Lazio ricorda Guerini a un anno dalla scomparsa

Il 24 marzo 2021 il mondo del calcio fu sconvolto dalla tragica morte di Daniel Guerini, giovane talento della Lazio scomparso in un incidente stradale che si rivelò fatale. Un evento che spezzò la vita del centrocampista della Primavera biancoceleste, calciatore molto apprezzato a Formello e con un grande futuro davanti. La Lazio lo ha voluto ricordare con un post sui propri canali social: "Un anno dalla scomparsa di Daniel. Ciao Guero", il messaggio pubblicato dal club biancoceleste per accompagnare una foto del ragazzo in bianco e nero. In questo giorno del primo anniversario della sua scomparsa, tanti tifosi si sono accodati al messaggio della Lazio e alla Chiesta Parrocchiale di San Giovanni Bosco è stata anche celebrata una messa in suo ricordo.