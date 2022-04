Le parole di Igli Tare, ds della Lazio, nel pre-partita:

"Abbiamo avuto solo un giorno di colloquio con la squadra dopo il derby, un incontro severo che mi auguro sia servito al gruppo. Oggi abbiamo un'opportunità per tornare alla vittoria. Immobile in Nazionale? Penso sia una vergogna metterlo in discussione: la storia dice che è l'attaccante più forte in circolazione. Ciro non ha bisogno di essere difeso, sicuramente a Palermo è stata una sconfitta per l'intero movimento calcistico italiano"