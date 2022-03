L'annuncio dell'allenatore rossoblù in conferenza stampa: "Devo intraprendere un percorso terapeutico contro la malattia. Dovrò assentarmi per un po', ma spero di tornare presto" Condividi

Sinisa Mihajlovic è costretto a fermarsi. L'allenatore del Bologna, in una conferenza stampa convocata sabato mattina, ha annunciato che dovrà sottoporsi a un nuovo ciclo di terapie per scongiurare il ritorno della malattia. "Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli di allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia - spiega Mihajlovic - Mi è stato consigliato di intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminarla sul nascere. All'inizio della prossima settimana dovrò assentarmi e sarò ricoverato al Sant'Orsola. So di essere in buone mani. A differenza di due anni e mezzo fa sono più sereno. So cosa devo fare e la situazione è diversa, spero che i tempi siano brevi. Farò di tutto per renderli ancora più veloci, ma dovrò saltare alcune partite".

"Sono pronto a dare un'altra lezione alla malattia" L'allenatore serbo si è detto più sereno rispetto a due anni e mezzo fa e ha utilizzato un paragone calcistico per descrivere la sua lotta con la malattia: "Non entrerò in scivolata come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato, ma giocherò d'anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per tornare ad affrontare uno come. Io sono qua, se non gli è bastata la prima lezione gliene darò un'altra. Questo è il percorso della vita, fatta di discese e curve, ci sono anche buche dove si può cadere, ma bisogna trovare sempre la forza per rialzarsi".