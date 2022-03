Un "Toro" Martinez per battere la Juventus

La capacità di reazione e la grinta del "Toro" . Caratteristica di gruppo o scossa individuale, l’Inter che deve tornare a vincere e un giocatore che, superata la settimana covid, deve tornare a guidarla. Perché la stagione di Lautaro Martinez è esattamente spaccata in tre. C’è un prima, un durante e un poi. Nella prima parte eccellente per partecipazione offensiva e gol. Con il Genoa alla prima era squalificato e nelle successive 17 ha segnato 11 reti , decisamente meglio che nelle ultime stagioni per poi riuscire ad inceppare la mira e perdere di vista l’obiettivo. Nelle ultime 11 di campionato ha infatti realizzato solo 3 gol , tutti con la Salernitana e altri due reti tra supercoppa e quello di Anfield contro il Liverpool che è stato anche il suo primo centro in Champions

Inter senza vittorie sul campo Juve da 10 anni

Insomma c'è la necessità di una terza via e di una terza parte di stagione che sappia di riscatto, reazione per provare a migliorare i numeri personali aiutando anche l’Inter a risollevarsi e a ricreare le condizioni per ambire allo scudetto. La gara con la Juve viene al momento giusto per invertire la tendenza che con la Juve non vede segnare Lautaro Martinez in campionato dal 6 ottobre 2019, poi solo 3 gol tra Coppa Italia e Supercoppa. E l’Inter a Torino con la Juve non vince dal 3 novembre 2012. A distanza di quasi 10 anni è l’occasione migliore quasi obbligata per capovolgere l’inerzia di una tradizione negativa da superare per dare ancora una prospettiva al sogno scudetto