Napoli, il collettivo per superare l'emergenza

Il Napoli riparte dopo la sosta con un ostacolo durissimo sulla strada dell'inseguimento al Milan e al primato in classifica. Domenica sul campo dell'Atalanta emergenza in difesa per Spalletti con le assenze di Rrahmani e Di Lorenzo e un attacco che non potrà contare su Osimhen. Servirà una grande prova del collettivo

Bene ma non benissimo. Fino ad ora la migliore difesa del campionato, ma non nelle ultime sei partite. Sei gol, soprattutto quello di Giroud che hanno impedito al Napoli di raggiungere il primo posto in classifica. L’ultimo clean sheet contro il Venezia, il sei febbraio. Poi un gol subito a partita, ininfluenti quelli contro Lazio, Verona e Udinese, pesanti quelli con Cagliari, Inter e appunto Milan. Si difende in undici, ci mancherebbe, ma pensando a Bergamo senza metà della linea a 4 titolare, fuori Rrahmani per squalifica e Di Lorenzo per infortunio, servirà una prestazione super da parte di Koulibaly e compagni. Juan Jesus ha dato ampie garanzie di tenuta, il giovane Zanoli invece, al momento in vantaggio su Malcuit, avrà un'eccezionale occasione per mettersi definitivamente in luce.