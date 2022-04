A -3 dal Milan capolista, impegnato lunedì sera contro il Bologna, il Napoli cerca l’aggancio provvisorio al Gewiss Stadium. Non sarà facile per la squadra di Spalletti, reduce da 2 vittorie di fila, contro l’Atalanta in corsa per l’Europa. Prima dell’andata in trasferta a Lipsia, la Dea cerca il colpo in campionato