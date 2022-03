L'allenatore della Juventus ha parlato a GQ Italia: "Avevo firmato con il Real Madrid ma quando mi ha chiamato la Juventus non ho avuto dubbi. Vlahovic davanti alla porta ha una cattiveria assoluta, è da folli discutere uno come Morata. La più bella scoperta da quando sono tornato è stata Danilo, un campione assoluto"

Un ritorno che ha fatto discutere quello di Max Allegri sulla panchina della Juventus. Un ritorno sul quale lo stesso allenatore bianconero ha voluto fare ancora una volta chiarezza parlando stavolta con GQ Italia: “L’ho detto e lo ripeto: quest’anno avevo già firmato un accordo con il Real Madrid. Poi la mattina ho chiamato il Presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus. Mi ha ringraziato. Da quando mi ha chiamato la Juventus a maggio non ho avuto nessun dubbio". Una panchina ritrovata dopo una pausa di due anni. Uno stop che è servito ad Allegri: "Questi due anni sono stati meravigliosi, le pause possono essere piene di cose positive, dipende sempre come guardi le cose. Vivi situazioni che avevi smesso di vivere, perché quando lavori a grandi livelli sei come in una centrifuga e quando ci sei dentro neanche te ne accorgi"