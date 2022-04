L'attaccante colombiano, out dallo scorso febbraio a causa del problema agli adduttori, è vicino al rientro: questo venerdì ha ripreso a lavorare a parte con i compagni, ma per il Napoli è ancora troppo presto. Se tutto procederà nel verso giusto, e senza ricadute, martedì e mercoledì prossimo tornerà ad allenarsi in gruppo, e partirà con la squadra per la trasferta di Lipsia in programma giovedì prossimo

Uno sprazzo di sole tra le nuvole. Una luce in fondo al tunnel. Un salvagente al quale aggrapparsi. Duvan Zapata sta tornando. Ormai è questione di giorni, non più di settimane o di mesi. Come sperava Gasperini, nonostante la prudenza di facciata, il colombiano è pronto a rientrare nel momento cruciale della stagione. Dopo i consulti medici di questi giorni si era parlato di un mini rodaggio col Sassuolo domenica prossima, per averlo poi a disposizione nel ritorno di coppa contro il Lipsia. Ma sull’onda dell’ottimismo filtrato in queste ultime ore si é ipotizzato di anticipare addirittura i tempi a giovedì in Germania. I prossimi 3-4 giorni di lavoro (in parte con la squadra) saranno decisivi: le recidive di Gosens, Toloi e dello stesso Zapata il 6 febbraio contro il Cagliari - mai verificatesi nelle precedenti stagioni - suggeriscono massima prudenza. Non avremo mai la controprova, ma con Zapata in campo probabilmente il quarto posto sarebbe ancora un obiettivo concreto dei bergamaschi, anziché un miraggio. Non è un caso che la frenata dell’Atalanta in classifica, dopo un girone di andata da record, sia coincisa proprio con l’uscita di scena del colombiano, nell'ultima partita del 2021. Media punti crollata da 2 a 1,3 punti a partita. La dinamica del primo gol segnato proprio al Napoli a inizio dicembre, spiega più di mille parole, grafici e numeri (12 reti e 7 assist in mezza stagione sono comunque tanta roba) perché un giocatore come Zapata sia insostituibile negli schemi di Gasperini. Il finale di stagione con lui in campo, anziché senza, avrà tutta un'altra trama.