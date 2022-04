L'Atalanta ha passato il turno solo nel primo di tre quarti di finale disputati in Europa, in Coppa delle Coppe nel 1987/88, venendo poi eliminata in Coppa UEFA nel 1990/91 e in Champions League nel 2019/20 - il Lipsia ha giocato questa fase in competizioni europee nell'Europa League 2017/18 (eliminato dal Marsiglia) e nella Champions League 2019/20 (turno passato contro l'Atletico Madrid).