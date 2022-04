A quasi tre anni dall'ultima volta il centro sportivo di Pegli riapre le porte ai tifosi: centinaia di sostenitori rossoblù sostengono la squadra in vista della trasferta di Verona, in programma lunedì alle 18:30. E Blessin ricambia andando "in scivolata" ai piedi della gradinata

"Continuate a crederci"

La tribuna del Signorini si è riempita di prima mattina, quando la squadra doveva ancora arrivare sul campo. I tifosi hanno riservato cori anche a Marco Rossi, ex capitano del Genoa e attuale Club Manager. "Siamo venuti qui per farvi capire l’amore che abbiamo verso questi colori, noi siamo la Gradinata Nord ma in campo andate voi. Continuate cosi. Continuate a crederci!" è stato l'invito della tifoseria a una squadra rilanciata dal filotto positivo di otto partite consecutive, con una vittoria - quella dell'ultima giornata contro il Torino - e sette pareggi (cinque dei quali per 0-0) ottenuti durante la gestione Blessin.