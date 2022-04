Thiago Motta: "Gioia enorme, Gyasi un esempio"

L'allenatore della formazione ligure commenta il successo sul Venezia arrivato in pieno recupero grazie alla rete di Gyasi: "Lui è un esempio tutti, anche per me. Non abbiamo mai smesso di crederci e abbiamo ottenuto un successo molto importante"

Tre punti contro il Venezia arrivati in extremis, all’ultimo respiro. Gyasi regala allo Spezia un successo preziosissimo in chiave salvezza, con la classifica che adesso recita 32 punti, 10 in più rispetto al terzultimo posto. "È una vittoria importante, contro una diretta concorrente nella lotta salvezza. Ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l’abbiamo fatta, è davvero una gioia enorme", il commento di Thiago Motta nel post gara. L’allenatore della formazione ligure applaude Gyasi, autore del gol decisivo: "Gyasi da inizio anno ha giocato in difesa, a centrocampo e in attacco. È stato in panchina ad aiutare i compagni, quando è entrato ha dato il massimo. Non è un caso che sia lui a fare gol davanti alla porta. Merita questo momento per come lavora tutti i giorni. È un esempio per tutti, anche per me".