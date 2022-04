Il Napoli vince 3-1 sul campo dell'Atalanta e aggancia in vetta alla classifica il Milan (che giocherà lunedì sera contro il Bologna). Queste le parole di un soddisfatto Luciano Spalletti nel post gara: "Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra difficile da affrontare, ma dobbiamo continuare a vincere altre partite come queste, perché c'è ancora tanta strada da fare e non dobbiamo abbassare la guardia. Poi, è vero che siamo migliorati, ma alcune sconfitte bruciano ancora molto: ce le dobbiamo ricordare per far sì che non succedano più". La cosa che più di tutte ha reso soddisfatto Spalletti è la mentalità della sua squadra: "Dopo il gol dell'Atalanta si è visto il carattere dei ragazzi e i loro miglioramenti, perché invece di intimorirsi hanno ripreso a macinare gioco e riprovare a fare gol. Su questo abbiamo fatto davvero dei passi in avanti e oggi siamo stati premiati". Poi la frase a effetto: "Questi ragazzi hanno capito che si giocano la felicità di un popolo intero. E questo popolo meriterebbe davvero di viverla questa felicità".