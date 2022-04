Insigne: "Crediamo allo scudetto"

Il capitano del Napoli non nasconde le ambizioni della sua squadra: "Allo scudetto ci crediamo. Adesso testa alle prossime, vanno affrontate tutte nella maniera giusta". Poi spiega la dedica speciale sul gol: "È per mio figlio che domani compie gli anni, prima del match mi aveva anche scritto. La dedica è stata per lui". E infine, sull'Italia: "C'è grande amarezza, dispiace non andare ai Mondiali di nuovo. Ma più che chiedere scusa a tutti, non posso fare altro"

Dopo la vittoria del Napoli ottenuta sul campo dell'Atalanta (3-1), Lorenzo Insigne ha parlato nel postmatch, sottolineando l'importanza di questi tre punti in ottica scudetto: " Questa vittoria pesa tanto . Sapevamo che sarebbero stati tre punti pesanti e abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per prenderceli. Ma da domani si pensa subito alla prossima". E davanti alla parola ' scudetto ', Insigne non si nasconde: " Noi ci crediamo. Ci abbiamo sempre creduto . Ora mancano sette partite. Bisogna affrontarle nella maniera giusta".

"Dispiace non andare ai Mondiali, ma oltre a chiedere scusa non posso fare altro"

Per Insigne, il gol e la vittoria sono stati importanti non solo per la squadra, ma anche per ripartire subito e reagire dopo la grande delusione dell'eliminazione dell'Italia dai Mondiali: "Dispiace non essersi qualificati per la seconda volta. È una grande delusione, ma oltre a chiedere scusa a tutti, non posso fare altro. C'è tanta amarezza".