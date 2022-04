Brutte notizie per il Milan, che ha perso per infortunio Alessandro Florenzi. L'esterno rossonero, nella gara pareggiata per 0-0 a San Siro contro il Bologna, ha riportato un trauma al ginocchio sinistro. Il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione del menisco interno. Sarà quindi necessario procedere a un intervento in artroscopia, che verrà eseguito a Roma dal Professor Mariani nella giornata di mercoledì 6 aprile. Un brutto stop per Alessandro Florenzi, che era stato inserito a un quarto d'ora dalla fine per l'assalto finale al posto di Calabria.