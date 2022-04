Operazione perfettamente riuscita e iter riabilitativo già iniziato per Alessandro Florenzi . Dopo l 'infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro riportato nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Bologna, l'esterno del Milan è stato sottoposto ad intervento chirurgico eseguito dal Prof. Mariani a Roma, come comunicato dalla società rossonera.

Le prossime partite del Milan

I tempi di recupero di Florenzi verranno stabiliti in base al decorso dell'infortunio. Di sicuro il giocatore perderà i prossimi impegni di campionato contro Torino in trasferta e Genoa in casa, oltre alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter, in programma il 19 aprile. Il 24 dello stesso mese i rossoneri saranno impegnati all'Olimpico contro la Lazio, mentre il 1 maggio un'altra sfida complicata, a San Siro, contro la Fiorentina. Le ultime tre gare di campionato saranno contro Verona, Atalanta e Sassuolo: Pioli spera di recuperare Florenzi almeno per il rush finale.