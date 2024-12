Dove vedere Juventus-Venezia

La partita Juventus-Venezia, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 14 dicembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Francesco Cosatti e Giovanni Guardalà. Dalle ore 20 alle 22.40 appuntamento con 'L'Originale'. In studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Giancarlo Marocchi.

I numeri di Juventus e Venezia

Nelle ultime 12 sfide contro il Venezia in Serie A, la Juventus ha ottenuto 10 vittorie e due pareggi; l’ultimo successo dei lagunari nel massimo campionato contro i bianconeri risale al 15 aprile 1962, 3-0 in Veneto con reti di Siciliano, Rossi e Santon.

La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 sfide casalinghe contro il Venezia in Serie A, segnando ben 28 reti (2.8 di media a match): tra le squadre attualmente nel massimo torneo, quella arancioneroverde è la formazione contro cui i bianconeri vantano la striscia aperta di successi interni più lunga. La Juventus non aveva mai pareggiato così tanto (nove volte) nelle prime 15 partite di un campionato di Serie A, mentre era dal 2001/02 che non vinceva così poche gare (sei anche in quel caso) a questo punto del torneo; qualora mancasse la vittoria anche contro il Venezia, la Vecchia Signora stabilirebbe il suo peggior risultato in termini di successi alla 16^ gara per la prima volta dal 1998/99. La Juventus ha subito gol nelle ultime due giornate di campionato e con Thiago Motta in panchina non è ancora rimasta tre gare di fila in Serie A senza clean sheet; quella bianconera comunque rimane sia la squadra che in media subisce meno tiri a partita in questo torneo (8.3 a match), che quella che concede meno tiri in porta (2.6 a gara). Nelle ultime 15 trasferte di Serie A, il Venezia ha perso 12 volte e pareggiato tre; in questo campionato i veneti hanno il peggior rendimento esterno (appena due punti conquistati) e la peggior difesa in trasferta (17 reti subite). Il Venezia ha perso ben 16 punti da situazione di vantaggio, record negativo nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 condiviso con il Valencia; ben 11 di questi punti una volta avanti nel punteggio i lagunari li hanno persi fuori casa (il 69%). Escludendo i rigori, la Juventus è una delle tre formazioni ad aver segnato meno gol su calcio piazzato in questa Serie A: appena uno, come Empoli e Monza (McKennie contro il Parma su sviluppo di corner).