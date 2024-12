Le dimissioni dopo 12 giorni di ricovero

Nelle scorse ore, come detto, Bove ha lasciato l'Ospedale Careggi di Firenze dopo 12 giorni di ricovero in seguito al malore accusato al 17' di Fiorentina-Inter. Martedì scorso il giocatore di proprietà della Roma aveva subito un intervento per l'impiantamento del defibrillatore sottocutaneo. Bove resterà sotto contratto con la Fiorentina fino a giugno 2025, data della fine del prestito dalla Roma, poi si vedrà. Ma intanto ha ripreso in mano la sua vita. E la visita al Viola Park è un altro passo verso il ritorno alla normalità.