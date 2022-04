Vuole ripartire dalle certezze Stefano Pioli. Il Milan di Stefano Pioli . Giocare in trasferta per questa squadra è evidentemente un plus. Lo dicono le statistiche, i numeri, lo dice il trend. Una media altissima lontano da San Siro . Di gran lunga la migliore di tutta la Serie A . Una delle migliori in Europa. Il Milan lontano da Milano ha costruito il proprio presente. A suon di vittorie figlie di grandi prestazioni. 2,40 punti di media a gara è ritmo scudetto. E all’Olimpico Grande Torino servirà tornare ai tre punti per mantenere la testa della classifica.

La probabile formazione contro il Toro

Si ripartirà dal solito blocco difensivo. Con Maignan in porta. Kalulu e Tomori in mezzo, Calabria e Theo sugli esterni. Theo che avrà una ragione in più per tornare a incidere e magari far gol: la nascita del primo figlio. Theo junior. Lo scorso anno contro i granata finì 7 a 0. Una partita indimenticabile per Theo, autore di una doppietta. E per Rebic, per lui una tripletta, l’unica in rossonero. Dal croato il Milan si aspetta un colpo di coda in questo finale di stagione thrilling.

La difesa è una garanzia

Soprattutto nelle ultime settimane le buone notizie arrivano dall’impianto difensivo: solo 7 i gol subiti nel 2022. La migliore difesa di tutta la Serie A. I rossoneri non subiscono gol da 450 minuti. Derby di Milano in Coppa Italia. Napoli, Empoli, Cagliari e Bologna. Una buona base sulla quale costruire un indimenticabile finale di stagione.