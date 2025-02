Juve, primo semestre in utile per 17 milioni

Juve, dal mercato alle coppe: l'analisi dei conti

I ricavi e proventi ammontano a 291,6 milioni di euro, in aumento del 53% rispetto ai 190,6 milioni del primo semestre 2023/24. I costi operativi sono scesi: da 205,5 a 193,4 milioni mentre i proventi derivati dal mercato sono stati 67,4 (contro i 17,3 delle semestrale precedente). Determinante nell'incremento dei ricavi del semestre -fa notare la Juventus- il ritorno in Champions League, dopo l'assenza dell'anno scorso del club bianconero dalle coppe europee. Diritti audiovisivi e proventi media hanno generato 60,1 milioni di euro, le gare 12,5 milioni. In compenso, sono calati di 18,2 milioni i ricavi da sponsorizzazioni e pubblicità, soprattutto per la mancata sottoscrizione dell'accordo per il 'front jersey sponsor' (l'anno scorso era Jeep). La previsione per il risultato operativo dell'intera stagione, "in assenza di eventi non ricorrenti, è previsto nel tange del break-even, in miglioramento rilevante rispetto al 2023/2024, che era stato significativamente penalizzato dalla mancata partecipazione della prima squadra alle competizione Uefa e da costi non ricorrenti". Sui conti della stagione peseranno però le premature eliminazioni dalla Champions League (ai sedicesimi) e dalla Coppa Italia (ai quarti di finale).