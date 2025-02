Italiano: "Vittoria con uno spirito da Champions"

E' un Vincenzo Italiano sorridente a fine gara dopo il successo, in rimonta, del Bologna contro il Milan: "C'è stata un'altra reazione fantastica della squadra a uno svantaggio in una gara che stavamo giocando bene, essere andati sotto poteva compromettere tutto, la capacità di non mollare di questi ragazzi ci sta permettendo di vincere gare come questa - dice - Al minimo errore squadre come il Milan ti puniscono, abbiamo visto il carattere di questi ragazzi, aggiungiamo tre punti alla nostra classifica che ora sta diventando importante". Decisivi i cambi nel secondo tempo: "Noi giocheremo domenica alle 15, abbiamo poco tempo per recuperare, quando ho visto che avevamo perso un po' di intensità ho deciso di intervenire con i cambi e negli ultimi 20' abbiamo riacquisito linfa e sono contento dell'atteggiamento e della voglia con cui si è entrati in campo e con cui si è conclusa la gara".