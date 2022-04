ll comunicato e le motivazioni

"La Società Udinese ha presentato ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport contro la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, che - riformando la decisione del Giudice Sportivo (che aveva riconosciuto la vittoria a tavolino in favore della Società Udinese) - ha ordinato di disputare la gara Udinese-Salernitana, riconoscendo alla Salernitana la sussistenza della causa di forza maggiore. Solo nel presente giudizio la Società Salernitana ha depositato la documentazione relativa all'avvenuto utilizzo della Società Hellofly per n. 6 trasferte, prende atto della effettiva attendibilità della società di Charter in questione e laddove la Società Salernitana avesse depositato tale documentazione nei precedenti gradi di giudizio, la Società Udinese avrebbe preso atto della effettiva attendibilità della prenotazione effettuata con la stessa dalla Società Salernitana per la trasferta di Udine e non avrebbe presentato ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport. La società Udinese Calcio s.p.a. manifesta la propria volontà a rinunciare al giudizio in questione, come in effetti rinuncia con il presente atto".