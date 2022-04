Alla vigilia del match contro il Napoli, l'allenatore della Roma José Mourinho ha voluto rendere omaggio a Diego Armando Maradona andando a visitare il murale ai Quartieri Spagnoli. Mou, come documentato dal video pubblicato dagli accout social della Roma, è rimasto qualche istante in silenzio a contemplare l'opera e poi ha lasciato un mazzo di fiori ai piedi del murale, mentre qualcuno in piazza gli gridava "grande Mourinho", seguito da qualche applauso.

La storia dei 'murales di Maradona'

leggi anche

Scudetto, con quanti punti si vince? I precedenti

La gigantografia di Diego Armando Maradona presente in via De Deo 60 è stata realizzata nel 1990 per festeggiare il secondo scudetto del Napoli da Mario Filardi, giovane artista che abitava in zona. Dipinto su un palazzo di 6 piani, ci sono voluti 3 giorni per completarlo ed è stato restaurato nel 2016 e nel 2017. Dal giorno della morte di Maradona, il 25 novembre 2020, il luogo è diventato meta di pellegrinaggio di tanti amanti del calcio. L'altro murale di Maradona è quello di San Giovanni a Teduccio, opera di Jorit Agoch, artista napoletano di origini olandesi. E' stato realizzato nel 2017 sui muri delle case popolari di via Taverna del Ferro e fra i finanziatori dell'opera ci fu anche Marek Hamsik, allora capitano del Napoli.