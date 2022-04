Pasqua dedicata a Maradona per Josè Mourinho. Alla vigilia di Napoli-Roma, il tecnico giallorosso ha fatto visita al murales del campione argentino ai Quartieri Spagnoli, lasciando un mazzo di fiori come omaggio. Successivamente, è andato anche a trovare e a salutare il figlio del campione argentino, Diego Armando Maradona Junior. Quest'ultimo ha reso pubblica la visita con un post sul suo profilo Instagram. Una foto dei due e una dedica lasciata scritta dal portoghese: "Per il figlio di Dio Diego con amore". Questo, invece, il messaggio di Maradona Jr: "Ci siamo abbracciati ed emozionati ricordando Papà...Josè Mourinho tu amico vero e leale di Diego e dopo di Maradona, amico nel bene e nel male! Ti voglio bene quanto tu ne hai voluto a Papà". Mourinho ha poi commentato il post con un cuore.