Bruttissima notizia per Gaetano Castrovilli e per la Fiorentina. Il giocatore era uscito in barella dopo una torsione innaturale del ginocchio sinistro al 77esimo della sfida vinta al Franchi contro il Venezia. All'inzio si era pensato a una semplice lussazione, ma gli esami effettuati tre giorni dopo l'infortunio hanno evidenziato una situazione molto più grave. "Lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio", si legge nel comunicato diffuso dal club. Il giocatore sarà quindi costretto a subire un'operazione, con un conseguente lungo stop.