Il percorso di Mihajlovic

leggi anche

Sinisa alla squadra in call: "Non mollerò nulla"

Era il 26 marzo quando Mihajlovic annunciò in conferenza stampa una pausa per le terapie: "Devo intraprendere un percorso terapeutico contro la malattia - disse - Dovrò assentarmi per un po', ma spero di tornare presto". Nonostante sia assente fisicamente, l'allenatore sta seguendo il Bologna da remoto, guardando partite e allenamenti dalla sua stanza d'ospedale. "Non ci sarò fisicamente ma mentalmente ci sarò sempre" ha detto Mihajlovic in una videoconferenza con la squadra prima del match contro il Milan.