L'allenatore rossonero ha esaltato la sua squadra per la vittoria dell'Olimpico: "Siamo soddisfatti per partita e tifosi. I miei ragazzi sono dei leoni, hanno dimostrato di essere forti e di avere mentalità". Poi sulla volata scudetto: "Proveremo a vincerle tutte, poi vedremo dove arriveremo. Ai miei ragazzi chiedo un ultimo sforzo" Condividi

Una vittoria nei minuti finali che rilancia il Milan nella volata scudetto, dopo la delusione dell'eliminazione in Coppa Italia. Stefano Pioli ha commentato la vittoria contro la Lazio: "Abbiamo impattato male la partita. Ancora una volta abbiamo dimostrato di stare nella partita, ci siamo ricompattati e abbiamo cambiato volto. La Lazio ci ha messo in difficoltà, è una grande squadra, con allenatore e giocatori ottimi. Merito ai miei ragazzi, un altro passo importante in avanti. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine. Ho la fortuna di avere un gruppo responsabile e consapevole. Non esiste una squadra con un’età media cosi bassa in lotta per lo scudetto: ai ragazzi chiedo l’ultimo sforzo". Poi sulla volata scudetto, l'allenatore non ha dubbi: "Mancano quattro partite e proveremo a vincerle tutte, ma non so se ci riusciremo. Vedremo quello che faranno i nostri avversari. È difficile per tutti, basti vedere quello che è successo oggi a Empoli. Rimaniamo concentrati sul nostro percorso e sulla prossima partita".

Pioli: "I miei ragazzi sono dei leoni" leggi anche Calendario della corsa scudetto: chi è favorito? L'allenatore rossonero ha elogiato, ancora una volta, la sua squadra: "I miei giocatori sono dei leoni, se fossi al posto loro sarei arrabbiato. Hanno davvero poco credito perchè hanno dimostrato, da un paio d’anni, di essere giocatori forti e con una grande mentalità. Il leone non è il più intelligente, non è il più veloce, non è il più grande, ma sa che deve mangiare e tutte le mattine si sveglia con quella fame di mangiare. Noi dobbiamo svegliarci tutte le mattine con questa fame". Con la vittoria sulla Lazio, il Milan è matematicamente in Champions League, ma Pioli non vuole fermarsi qui: "Siamo in Champions League, anche questa è una grande notizia. L’anno scorso, a questo punto della stagione, non eravamo sicuri di entrare nelle prime quattro. Il percorso è continuo è continuo e di grande crescita. Gli ultimi gradini sono quelli più difficili, ma sono anche quelli che potrebbero darci più soddisfazione e gratificazione".