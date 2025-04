Dove vedere Fiorentina-Parma

La partita Fiorentina-Parma della 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 13 aprile alle ore 15 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Parma

La Fiorentina è l’avversaria contro cui il Parma ha pareggiato più partite nella sua storia in Serie A: 19 su 49, completano 14 vittorie degli emiliani e 16 successi dei dei toscani. Grande equilibrio nelle ultime 14 partite tra Fiorentina e Parma in Serie A: tre vittorie per parte e ben otto pareggi, tra cui tutti i tre confronti più recenti (stagione 2020/21 e l’1-1 nel match d’andata alla prima giornata); solo nel periodo tra il 1992 e il 1995 le due formazioni hanno pareggiato più sfide consecutive nel massimo campionato (cinque in quel caso). Il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte al Franchi contro la Fiorentina in Serie A: una vittoria (26 dicembre 2018) è stata seguita da due pareggi; solo una volta i ducali hanno registrato quattro match fuori casa di fila senza sconfitta contro i viola nel torneo (nelle prime quattro gare esterne contro questa avversaria tra il 1990 e il 1995). Dopo il 2-2 contro il Milan nel match più recente, la Fiorentina potrebbe pareggiare almeno due gare consecutive di campionato per la prima volta dalle prime tre giornate di questo campionato (la prima delle quali proprio contro il Parma). La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite al Franchi in campionato senza subire gol, l’ultima volta che ha ottenuto almeno quattro successi di fila mantenendo la porta inviolata in Serie A risale al periodo tra maggio e ottobre 2015 (sei in quel caso). I viola non registrano invece quattro clean sheet casalinghi consecutivi in campionato dal periodo tra febbraio e aprile 2018. Il Parma ha pareggiato le ultime quattro gare di campionato e solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato cinque pareggi di fila: tra aprile e maggio 2019, con Roberto D'Aversa allenatore. Da una parte solo Inter (36) e Napoli (35) hanno guadagnato più punti della Fiorentina (33, al pari del Bologna) in partite casalinghe in questa Serie A, dall’altra, invece, soltanto Monza e Venezia (sette per entrambe) hanno ottenuto meno punti in trasferta del Parma (10).