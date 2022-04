La squadra di Inzaghi si è allenata nella mattinata del 25 aprile in vista del recupero contro il Bologna. Non ha lavorato col gruppo Robin Gosens, fermato da un affaticamento all'adduttore. Mercoledì sulla fascia sinistra giocherà quindi Perisic. Fuori anche Vidal che conta di recuperare per l'Udinese, così come deve ancora tornare a disposizione Caicedo