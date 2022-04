Gravissimo errore del portiere romeno al minuto 82 di Bologna-Inter. Su una rimessa laterale, l'ex Genoa tenta di calciare il pallone di sinistro per giocarlo corto. Ne è invece nato un liscio che ha spianato la strada all'attaccante rossoblù per il gol decisivo. Una papera simile a quella di Meret qualche giorno fa in Empoli-Napoli e che rischia di costare cara all'Inter in ottica scudetto. Il Milan resta in testa con 2 punti di vantaggio

