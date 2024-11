Trattativa avanzata con un fondo texano, il Presidio Investors, per la cessione del club per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro: entro fine 2024 prevista l’ufficialità, dopo una trattativa durata più di un anno. Obiettivo degli americani rilanciare il brand dopo le difficoltà degli ultimi anni e offrire ai tifosi uno stadio più moderno e funzionale dell’attuale Bentegodi. Il presidente Setti in una prima fase dovrebbe rimanere all’interno del club

L’Hellas Verona è in trattativa avanzata per essere ceduto ad un fondo americano. Il suo nome è Presidio Investors, ha sede ad Austin, in Texas, e opera in vari settori: ovviamente la finanza ma è attivo anche nel campo immobiliare, oltre che nel settore dell’entertainment, delle tecnologie, della moda e altro. Per Presidio Investors, rappresentati da un importante avvocato internazionalista, sarebbe la prima volta nel mondo del calcio. Dopo una trattativa durata più di un anno, con periodi di alti e bassi, l'accordo ora sarebbe molto vicino ad essere trovato per una cifra tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Entro la fine dell'anno dovrebbe essere prevista la definizione dell'accordo complessivo e la conseguente ufficialità.