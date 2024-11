Gasp: "Noi da scudetto? Se continuiamo così..."

L'allenatore dell'Atalanta commenta il successo di Parma: "Potevamo essere in vantaggio con più reti alla fine del primo tempo. Scudetto? Non è che non ci vogliamo pensare, se continueremo così non ci tireremo indietro ma siamo solo alla 13^ giornata. Questa l'Atalanta più forte? Non voglio fare paragoni, ho avuto squadre starordinarie". Scalvini rientrato dopo l'infortunio: "Ora dobbiamo tornare a spingere forte" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' certamente soddisfatto Gian Piero Gasperini per il settimo successo consecutivo dell sua Atalanta che ha espugnato il Tardini e che vivrà almeno una notte da capolista, insieme all'Inter: "Indubbiamente è una striscia dove i risultati parlano da soli, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi loro hanno accorciato e ci hanno creato dei problemi, ma poi siamo tornati ad avere di nuovo il gioco in mano - dice - Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni ma ne abbiamo fatti solo due, non sempre si può segnare a ogni occasione". Comunque un buon preludio alla gara di Champions contro lo Young Boys: "Adesso bisognerà mettere la testa alla Champions perché può essere una gara difficile ma decisiva. Anche l'Inter ha avuto difficoltà con lo Young Boys".

Sull'espulsione Quanto alle ammonizioni o espulsioni (come la sua) che si potrebbero evitare: "Indubbiamente le ammonizioni si possono evitare ma le partite non sono mai chiuse - spiega - Sulla mia espulsione ho protestato con il quarto uomo perché su una palla lunga c'era fallo su Toloi, ma poi il quarto uomo continuava a guardare me e ha voluto fare il protagonista richiamando l'arbitro perché io gli dicevo di guardare la partita anziché guardare me". Un'Atalanta che forse è la migliore di quella avute da Gasperini? "Io non voglio fare paragoni con le squadre del passato perché sono squadre diverse, se mi parlate di Gomez, Ilicic, Zapata e Muriel anche quella era una squadra straordinaria, con questa abbiamo vinto l'Europa League - dice ancora - E' lo stesso discorso di non voler parlare di Scudetto perché siamo alla 13^ e noi vogliamo vincere tutte le partite che possiamo, poi se andiamo avanti così sicuramente ci penseremo, non ci tiriamo indietro, è stato così anche per l'Europa League, non pensavamo di vincerla".

"Ederson? Grato a ogni giocatore che ho avuto" Uno dei giocatori più decisivi dell'Atalanta è certamente Ederson: "Ha caratteristiche diverse, Freuler è stato anche lui fantastico all'Atalanta, lui ha caratteristiche diverse, è arrivato come un giocatore offensivo ora è completo, bisognerebbe fare un mix di tutti questi giocatori ma posso dire che ognuno di loro mi ha dato tanto e mi hanno regalato emozioni e gli sarò sempre grato, quindi per me è difficile fare classifiche - conclude - Sono passati nove anni, è rimasto solo Toloi. Credo almeno di aver avuto tre squadre qui. Il mio modo di interpretare il calcio è stato sempre questo anche da altre parti, alle volte penso di dovermi accontentare a non fare partite bellissime ma faccio fatica a condurre una gara con il pensiero esclusivamente di non prendere gol".