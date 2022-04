L'Inter non sfrutta il 'jolly' della partita in meno per salire al comando della Serie A. Contro ogni pronostico, i nerazzurri hanno perso per 2-1 il match di recupero contro il Bologna, restando così a due punti dal Milan capolista. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi ha commentato così la serata della sua squadra: "C'è amarezza ed è normale che sia così. Ora non siamo più padroni del nostro destino: dovremo guardare quello che fa il Milan e vincere le prossime quattro partite". Poi ha proseguito nell'analisi: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con la sola pecca sul gol di Arnautovic che non si può concedere. Abbiamo creato tanto e avremmo meritato il secondo gol. Nel secondo tempo invece c'è stata troppa frenesia e non siamo stati lucidi: dovevamo far girare la palla con più calma. Ma eravamo in partita, abbiamo avuto l'occasione clamorosa di Correa, un'altra con Lautaro. Poi c'è stato l'infortunio del secondo gol e la squadra si è disunita".