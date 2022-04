L'amministratore delegato dell'Inter commenta la sconfitta di Bologna: "Dobbiamo cercare di ricomporci il più in fretta possibile, siamo incazzati ma non depressi. Ci sono ancora quattro partite in un calcio che oggi non presenta gare scontate. Inzaghi giovane e bravo, quando avrà l'età dei vari Ancelotti, Conte e Allegri sarà tra i migliori in circolazione"

"Da uomo di sport il mio è un sorriso amaro: fa parte del gioco, abbiamo perso una battaglia ma non la guerra. Dobbiamo cercare di ricomporci il più in fretta possibile, siamo inca***ti ma non depressi". Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, commenta così la sconfitta di Bologna nel corso dell'evento "Il Foglio a San Siro" e rilancia la sfida in chiave scudetto. "Ci sono ancora quattro partite in un calcio che oggi non presenta gare scontate, come accadeva negli anni '80. Oggi anche chi non ha niente da dire se la gioca fino alla fine".