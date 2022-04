Visita a sorpresa per l'allenatore rossoblù, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola, dopo la vittoria contro l'Inter. "L'altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate" le parole di Mihajlovic alla squadra tra cori e applausi

Visita a sorpresa per Sinisa Mihajlovic. Il giorno dopo la vittoria contro l'Inter, il Bologna si è recato all'ospedale Sant'Orsola per festeggiare il risultato con il suo allenatore, ricoverato dal 29 marzo nella struttura per delle terapie contro la malattia. La squadra, dopo aver effettuato l'allenamento mattutino, si è presentata sotto la stanza che ospita Mihajlovic. L'allenatore si è affacciato alla finestra e ha salutato i giocatori che lo hanno acclamato con applausi e il coro "Sini on fire" dal cortile sottostante. "L’altra volta dopo il Brescia eravate venuti per pulirvi la coscienza, ora lo meritate - le parole di Mihajlovic alla squadra - Mi avete fatto ringiovanire di dieci anni, vi voglio bene".